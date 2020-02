Découvrez le palmarès des Brit Awards 2020

Dans la soirée du 18 au 19 février se tenait la fameuse cérémonie des Brit Awards 2020 au Royaume-Uni. Équivalent des Grammy Awards aux Etats-Unis ou des Victoires de la musique en France, l'événement a attiré une nouvelle fois de nombreuses célébrités du monde de la musique. Un moment placé sous le signe des prestations live et des remises de prix. Parmi les artistes à s'être produit sur scène, on notera les interprétations très réussies de Billie Eilish, Lizzo, Harry Styles ou encore Lewis Capaldi.

Des noms que l'on retrouve également parmi les lauréats de la cérémonie. En effet, Lewis Capaldi repart avec le titre de Chanson de l'Année pour Someone You Loved et celui de Révélation de l'Année. Billie Eilish remporte quant à elle celui d'Artiste féminine internationale de l'Année au même titre que Tyler, The Creator chez les hommes. On notera également la victoire de Dave et Psychodrama pour l'Album de l'Année, Foals pour le Groupe de l'Année ou encore Stormzy et Mabel pour l'Artiste de l'Année.