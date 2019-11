Découvrez le nouvel EP des Foo Fighters (AUDIO)

L'année 2019 marque les 25 ans du groupe de Dave Grohl et de ses acolytes ! Pour l'occasion, le groupe de rock américain formé en 1994 durant la dissolution de Nirvana vient de partager avec ses fans un tout nouveau projet. En effet, les Foo Fighters ont publié le 1er novembre dernier leur EP intitulé 02050525. On y retrouve six titres dont des reprises d'anciens albums ou encore d'autres artistes tels que The Passions. Un projet qui fait suite, seulement un mois après, à l'EP 01020225. Les Foo Fighters s'étaient également manifesté lors d'un concert au Brésil en affirmant qu'ils rentraient chez eux pour travailler sur un nouveau disque... Aucun information n'a été dévoilé à ce sujet pour l'instant... Mais on vous tient au courant très rapidement !