Découvrez le nouvel EP de THEOPHILE (AUDIO)

Du haut de sa vingtaine tout juste entamée, THEOPHILE a pourtant déjà tout d'un grand ! Après avoir enchaîné les premières parties d’Arthur H, Gaël Faye, Ibeyi, Gauvain Sers ou Juliette ou encore Vanessa Paradis... le jeune auteur, compositeur et interprète dévoile ce vendredi 4 octobre son tout premier EP éponyme ! L'occasion de découvrir celui qui se décrit lui-même comme un "compositeur de chanson française aux sonorités nouvelles". Ce projet révèle à la fois son souci du sentiment juste, son aspiration à l’envol et l’acidité de son regard sur la société. Et si l'on dit qu'une image vaut mille mots, l'adage peut aisément se rapporter à une chanson. Voire plusieurs. On vous laisse donc découvrir comme des grands les morceaux de THEOPHILE.

THEOPHILE sera prochainement en concert au Chabada à Angers (sa ville natale) le 9 octobre et au Magnum Club à Paris le 16 octobre. N'attendez plus pour réserver vos places afin d'assister au live de ce jeune artiste !