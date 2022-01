Découvrez le nouveau single de Stromae, sur Virgin Radio !

Le 19 novembre 2021 aura marqué le retour de deux immenses stars de la pop internationale : Adele et Stromae. Après six ans d’absence, l’artiste francophone le plus prisé de l’industrie musicale internationale nous a ainsi offert Santé - un premier single qui rend hommage à tous ceux qui, bien souvent, sont oubliés mais qui, surtout, annonce un nouvel album. Tenez-vous bien, Stromae publiera le 4 mars prochain Multitude, l’opus qui s’imposera comme le digne successeur de Racine Carrée, publié en 2014.

La bonne nouvelle, c’est que Stromae ne compte pas faire patienter ses fans plus longtemps : après Santé, le public peut ainsi découvrir L'Enfer, son nouveau single (interprété sur le plateau du 20h de TF1).

Et ce n’est pas tout : avant la sortie de Multitude et, surtout, avant de partie en tournée pour défendre ce nouveau chapitre, Stromae retrouvera son public sur scène à Paris, Amsterdam et Bruxelles, le temps de trois concerts exceptionnels : «Bruxelles, Paris, Amsterdam, j’arrive! Rendez-vous fin février pour 3 shows en avant-première (…) Hâte de vous revoir!», s’enthousiaste t—il sur les réseaux sociaux.

En attendant de retrouver le maestro sur scène, son tout nouveau morceau est à découvrir sur les ondes de Virgin Radio !