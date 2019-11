Découvrez le nouveau clip engagé de Suzane (VIDEO)

Tourné dans une des décharges à ciel ouvert les plus grandes du monde, au Sénégal, le clip de Suzane détonne. En effet, on est bien loin du côté glamour sur lequel bon nombre d'artistes misent en ce moment. Avec son morceau intitulé Il est où le SAV ?, cette jeune artiste originaire d'Avignon aborde le sujet de la pollution et de l'écologie. "On a cassé la planète, il est où le SAV ?" chante t-elle dans ce clip déjà visionné plus de 350 000 fois sur YouTube. Des images fortes sous fond d'électro dans lesquelles on retrouve des personnes en train de s'étouffer ou encore en plein milieu des déchets. D'ailleurs, Gregory Orhel, le réalisateur, admet que Suzane aurait été chamboulée par ce voyage où elle ne s'attendait pas à voir "décharge avec des gens qui y vivent". On regarde le résultat.