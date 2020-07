Découvrez le nouveau clip délirant de Papooz (VIDEO)

Après une tournée américaine sold-out et un confinement très productif, Papooz est de retour avec le titre The Garden. Près d'un an après la sortie de leur album Night Sketches, les artistes reviennent ainsi tout doucement sur le devant de la scène. Un projet fait maison pour le duo parisien qui revisite ici le mythe d'Adam et Ève en imaginant une version alternative dans laquelle Adam (incarné par Ulysse) aurait mangé la pomme. Tourné dans le sud-ouest de la France, le clip de The Garden met en scène Klara Kristin (la petite amie d’Ulysse) et est réalisé par Victoria Lafaurie, la compagne d’Armand. Une vidéo de plus de quatre minutes totalement délirante et à regarder de toute urgence.