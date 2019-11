Découvrez le nouveau clip délirant d'Angèle pour Oui ou Non (VIDEO)

Ce vendredi 8 novembre, Angèle vient de dévoiler la réédition de son premier album Brol. Un opus très attendu par les nombreux fans de la chanteuse qui se languissaient déjà d'écouter les titres inédits de l'interprète de Tout oublier. Invitée de Camille Combal dans le Virgin Tonic, la jeune femme a interprété pour la première fois son morceau Oui ou Non. Un véritable tube en puissance dont le clip vient tout juste d'être publié sur YouTube. On retrouve l'artiste en vogue dans une compilation de parodies de publicités célèbres. Des moments très drôles qui rappellent encore une fois l'autodérision dont est dotée celle qui n'hésite pas à s'afficher au naturel sur Instagram devant ses millions de followers.

Durant plus de 3 minutes, on retrouve ainsi Angèle dans des parodies de publicités pour les céréales, un célèbre parfum de luxe, des protections hygiéniques, des médicaments contre les douleurs intestinales, un carrossier, des produits laitiers ou encore des produits alimentaires. Bref, plus d'une dizaine d'idées originales imaginées par la chanteuse elle-même. On vous laisse admirer ce clip très bien réalisé par Brice VDH.