Découvrez le Noiseur avec Week-end à Rome 2.0 sur Virgin Radio !

Il s'appelle Simon Campocasso, mais tout le monde le connaît comme Le Noiseur. A 40 ans, cet auteur-compositeur-interprète et chanteur français vient de dévoiler Relax, son deuxième album. Après deux mini opus en 2014, il avait dévoilé Du bout des Lèvres en mars 2015. Déjà bien intégré dans l'univers très fermé de la musique, l'artiste se retrouve désormais sur les ondes de Virgin Radio avec son titre Week-end à Rome 2.0, en hommage, vous l'aurez compris, au célèbre titre d'Etienne Daho. Mais cette fois, c'est avec un point de vue plus moderne et critique que Le Noiseur se moque des touristes qui ne peuvent pas s'empêcher de tout capturer avec leur téléphone. Il improvise ainsi un dialogue aussi hilarant que dramatique entre deux personnages tiraillés entre leur envie de visiter la célèbre capitale italienne et l'urgence ultime de conserver de la batterie sur leur téléphone. Une question naît ainsi de ce titre parfaitement réussi : Est-ce le téléphone qui vient combler le vide ou est-ce lui qui le crée ?

