Découvrez Le Love, dernier clip de Naë (VIDEO)

Il y a quelques mois, Naë nous offrait le titre Eclair, vu depuis par plus de 250 000 internautes sur YouTube et téléchargé plusieurs centaines de milliers de fois sur les plateformes spécialisées. Portée par une voix incroyable et une personnalité magnétique, la bordelaise espère bien se faire connaître grâce à son univers particulier dans lequel elle semble à mi-chemin entre mélodies solaires et mélancolie sur le fil. Alors que nous étions présent lors de son concert aux Bains il y a quelques semaines, nous avons pu remarquer la facilité de la chanteuse à parler de ses émotions. Et à les montrer. Tout ça sans jamais tomber dans la facilité des chansons d’amour sans reliefs. Une capacité qu'elle affirme à nouveau dans le morceau Le Love, qui a désormais droit à un clip envoûtant et aux accents vintage. Une mélodie efficace, une voix douce et harmonieuse font du dernier projet de l'artiste un titre à la fois efficace et intrigant. Une raison de plus pour continuer de jeter un œil à Naë et son travail.

Originaire de Bordeaux, Naë grandit au milieu d’un joyeux mélange musical, qui explique sans doute qui elle est aujourd’hui. Son père est guitariste amateur dans un groupe de rock, sa mère mélomane, et ses frères sont fans de rap et de rock. Pour elle, ce sera le piano : dès l’âge de 11 ans, la jeune fille se met à composer ses premières chansons, avant de rejoindre plusieurs groupes de rock durant ses années collège, pour ensuite s’essayer au r’n’b et à la soul au lycée. Très vite, la jeune bordelaise comprend une chose : ce sera sans doute la musique et rien d’autre. La jeune femme arpente alors les scènes locales, avant de sortir un tout premier EP entièrement en anglais. Entre soul électronique et pop, ces 5 premières chansons composées entre potes avec Yepes et Plae Casi, ses producteurs de toujours, vont alors emmener la jeune femme à enchaîner les premières parties, ouvrant pour Eddy De Pretto, Soprano, Dinos ou encore Chilla.

