Découvrez le dernier projet de Gorillaz (VIDEO)

Rendez-vous ce soir à 19h30 pour assister à la diffusion du dernier projet de Gorillaz ! Et c'est avec Song Machine, une playlist en constante évolution alimentée de nouveaux titres tout au long de l'année, que le groupe musical se remet au travail. Alors qu'on pensait que Damon et Jamie prendraient une petite pause après plusieurs années bien chargées, il n'en est rien. Les deux artistes préfèrent une nouvelle fois bouleverser les schémas traditionnels de la musique pour livrer de nouvelles œuvres. Concernant le dernier en date, ce sera donc une série de plusieurs épisodes dans lesquels on retrouvera des extraits de conversations entre les membres virtuels du groupe ainsi que des invités et des collaborateurs. Chaque volet sera accompagné de contenus vidéo dont certains ont été tournés au Kong Studio.