Découvrez Le Dernier Jours du Disco par Juliette Armanet, le coup de coeur de Manu Payet et du Virgin Tonic !

Après quatre longues années passées loin de la scène et des projecteurs, Juliette Armanet est de retour avec un single dansant et prometteur, Le Dernier Jour du Disco. Publié il y a quelques semaines, ce single est le premier chargé de défendre son prochain album (dont la sortie est d'ailleurs prévue cette année).

« J'ose à peine l'écrire tellement ça me chavire... ma toute nouvelle chanson sort vendredi prochain (le 17 !) Elle s'appelle "Le dernier jour du disco", je l'ai bichonnée sans relâche pour qu'elle soit notre plus belle rencontre. À vendredi », avait ainsi annoncé l'artiste sur son compte Instagram pour annoncer l'arrivée de ce nouveau single.

Côté clip, Juliette Armanet nous a transporté en un clin d'oeil dans le passé, quand le disco faisait la loi : "Un coucher de soleil en feu, des talons de 30 centimètres, de l’eau glacée-paillettée, des t shirts mouillés, des chutes, du vertige, de la danse sauvage, un jeté à la Travolta et un piano comme le plus beau des dance floor… Voilà tout ce dont je rêvais pour ce clip, imaginé par les génies réalisatrices du @studio_letiquette , Alma et Manon. Tant de mercis, girls, vous avez tout donné, pour de vrai. Ça y est, les dés sont jetés", a t-elle annoncé lors de sa sortie.

Juliette Armanet est de retour, plus flamboyante que jamais et dans le Virgin Tonic, on est plus que fan.