Découvrez le clip rafraîchissant de Elle & Lui pour Fleur de sel (VIDEO)

"Je vous livre aujourd’hui mon tout tout premier clip et je suis ravie comme nerveuse à l’idée de le dévoiler… J’espère qu’il vous plaira" annonce d'emblée Lana Gélin, la chanteuse de Elle & Lui sur son compte Facebook. En dévoilant la vidéo officielle de Fleur de sel, la chanteuse d'origine mexicaine se met à nu pour ce qui s'avère être son tout premier clip. Un début de carrière prometteur puisque son morceau est déjà diffusé sur les ondes de Virgin Radio et que la popularité de la jeune femme ne cesse d'accroître. Dans ce projet réalisé par Thomas Vollaire, on y découvre la chanteuse mise en scène comme une véritable célébrité en train de tourner des publicités ou de poser pour un photographe.

Le sourire vissé aux lèvres et les yeux pétillants, Lana Gélin illumine clairement le projet de sa présence. Un son qu'elle définit elle-même comme dansant puisqu'elle précise sur son compte Facebook : "Elle & Lui, partenaire de vos plus belles sessions dancefloor qu’elles soient en soirée ou dans votre salon". Alors, si vous aussi, vous souhaitez en découvrir un peu plus sur l'univers de Elle & Lui, vous pouvez d'ores et déjà télécharger le titre Fleur de sel en cliquant ici.