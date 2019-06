Découvrez le clip inédit de Prince pour Manic Monday (VIDEO)

Voilà quelques jours que l'album Originals est sorti dans les bacs. Un recueil de titres inédits que Prince avait écrits et composés pour d'autres artistes tels que Sheila E., Martika, Sinead O’Connor ou encore le crooner country Kenny Rogers. Et en véritable bourreau de travail qu'il était, le chanteur américain avait quand même enregistré son travail en studio. C'est donc le résultat de ce travail qui se retrouve sur l'opus en question. Quinze morceaux dont Nothing Compare 2 U, Manic Monday ou Jungle Love. Et pour accompagner cette sortie tant attendue, les héritiers de Prince ont décidé d'offrir un cadeau aux fans du chanteur.

Il y a tout juste quelques jours, un clip vidéo mettant en scène Prince sur Manic Monday est sorti sur la chaîne YouTube de l'interprète de Kiss. Ce tube écrit anonymement (il était signé d'une certain Christopher) pour le groupe de rock féminin The Bangles fait d'ailleurs partie des plus grand succès du groupe. Il ramène à une période très prospère de Prince en tant qu'interprète, auteur et compositeur dans les années 80. Le clip de Manic Mondayoffert au public par sa famille se constitue d'images d'archives de l'icône en pleines répétitions. Autant dire, une vraie pépite. On regarde.