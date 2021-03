Découvrez le clip de River, le dernier titre de Tom Gregory (VIDEO)

Ces derniers mois, Tom Gregory aura su s'imposer comme l'un des chanteurs les plus prometteurs de sa génération ! Grâce à des tubes comme Fingertips, qui cumule plus de 70 millions d'écoutes sur Spotify, Never Let Me Down ou Rather Be You, l'artiste originaire d'Angleterre peut déjà se vanter de rassembler une belle communauté autour de son univers. La preuve, le jeune homme tout juste âgé de 25 ans avait même remporté le prix de Révélation artiste ou groupe international de l’Année lors de la cérémonie des Étoiles de la Nouvelle Scène Virgin Radio. Et même si ce dernier n'avait pas pu être présent en raison de la crise du coronavirus, il aura sûrement été touché d'un tel engouement de la part de ses fans français.

Le 19 mars dernier, c'est avec le clip du très efficace River que Tom Gregory a fait un retour remarqué sur le devant de la scène. Déjà visionnée près de 50 000 fois sur YouTube, la vidéo nous entraîne parfaitement dans l'esprit pop et joyeux que le chanteur britannique nous transmet depuis ses débuts. Une jolie ambition qui semble parfaitement mise à l'honneur dans ce clip qui fait danser littéralement toutes les générations. On vous laisse jeter un coup d'oeil !