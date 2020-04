Découvrez le clip de I Will Survive, par Kimotion ! (VIDEO)

En ces temps de confinement, rien de mieux que s'évader un peu : Kimotion vous emmène entre Paris et New York dans le clip de I Will Survive - et c'est le bol d'air dont on avait besoin. New York. Paris. 2020. Confinés dans les deux villes où s’inventent les sonorités actuelles, les frères Kim ressentent les effets de l’éloignement, mais refusent la morosité. A distance, ils rassemblent leurs forces et se plongent dans une exploration audacieuse de l’hymne intemporel du disco. La magie opère, l’énergie communicative qui fait la force du duo est rétablie. Les featuring Ever Mihigo & Maxyme sont à la hauteur de l’enjeu !

Bien qu’orphelines de leurs nuits blanches, New York et Paris sont à nouveau reliées. Kimotion a rétabli la connexion. La comète I Will survive est de retour. Le titre, sorti en 1979 a électrisé les dance-floor. Et Kimotion prouve qu'il n'a pas pris une ride.