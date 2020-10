Découvrez le clip bluffant de Billie Eilish pour No Time To Die (VIDEO)

Rappelez-vous, en janvier dernier, Billie Eilish annonçait qu'elle avait été choisie pour interpréter la bande-originale du dernier James Bond. Un honneur pour la jeune américaine de 18 ans qui marchait ainsi dans les pas de Sam Smith ou encore Adele. Retardée par la crise du coronavirus, la sortie du long-métrage (prévue pour avril et repoussée à novembre 2020) n'avait pas empêché l'artiste de dévoiler le son de No Time To Die sur toutes les plateformes de streaming. Une ballade sombre et envoûtante qui met parfaitement à l'honneur la voix de cette dernière et dont le clip vient tout juste d'être dévoilé sur YouTube (voir ci-dessous).

Entremêlé de scènes du film à venir, le clip nous montre une Billie Eilish douce et mystérieuse. Seule face à un micro "tête de mort" (typique des années 50), l'interprète de Bad Guy apparaît et disparaît dans une lumière aveuglante. Des images en noir et blanc qui soulignent parfaitement le côté mélancolique de ce morceau que la star avait interprété lors des BRIT Awards en début d'année. On y aperçoit également Daniel Craig (James Bond) et la française Léa Seydoux (qui interprète Madeleine Swann) dans ce qui s'annonce déjà comme l'un des épisodes les plus attendus de l'histoire de la saga.