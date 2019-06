Découvrez Laisse Moi, le clip de Theophile, nouveau talent de la scène française

Son look de surfeur pourrait en tromper plus d'un ! Pourtant, Theophile fait bel et bien partie des nouveaux chanteurs de la scène pop française. Avec déjà deux morceaux accompagnés de clips - Face cachée et Andy - sortis ces derniers mois, le jeune artiste n'est pas totalement inconnu au bataillon. Bien au contraire. Et même si son exposition reste encore assez discrète, il cumule tout de même plusieurs dizaines de milliers de vues sur sa chaîne YouTube.

Cette semaine, c'est avec Laisse moi que Theophile fait son apparition. Un troisième titre qui s'ajoutera aux deux autres pour un EP prévu pour sortir cet automne. Visiblement en pleine ascension, le jeune chanteur assure également les premières parties de Vanessa Paradis actuellement à l'Olympia. On vous laisse découvrir.