Découvrez la voix puissante de Zoe Wees avec son titre Control !

Il est grand temps de vous présenter notre coup de cœur de ces dernières semaines ! Alors que nos programmateurs viennent désormais d'intégrer son titre Control à la Playlist Virgin Radio, impossible de passer à côté de Zoe Wees. Avec une voix unique et totalement captivante, la jeune femme tout juste âgée de 18 ans impressionne par sa maturité et son naturel. Épileptique depuis son plus jeune âge, c'est notamment son histoire personnelle et son combat au quotidien qui lui ont inspiré son morceau Control, déjà streamé pas moins de 61 millions de fois.

Originaire de Hambourg, en Allemagne, on ne sait que peu de choses sur la chanteuse fan de Jessie J et Lewis Capaldi. Alors qu'elle enchaîne la promotion en vue de son premier album, Zoe Wees sera bientôt l'invitée de Virgin Radio pour des lives et des interviews totalement exceptionnels. Stay Tuned !