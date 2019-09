Découvrez la somme incroyable qu'a rapporté la dernière tournée des Rolling Stones !

La tournée mondiale No Filter des Rolling Stones qui aura durée près de trois ans s'est terminée le mois dernier. Un projet ambitieux qui leur aura rapporté une somme totalement indécente. En effet, si l'on en croit les dires du média américain Billboard, la tournée aurait rapporté 415,6 millions de dollars grâce à la vente de 2 290 871 de billets. Ces chiffres ont ainsi permis au No filter Tour de rejoindre le classement A Bigger Bang Tour qui réunit le top 10 des tournées les plus rentables de l’histoire. L'argent amassé grâce à la tournée en fait la huitième plus rentable tournée de tous les temps. Toutefois, les Stones détenaient auparavant le record grâce à leur The Bigger Bang Tour, mais avaient été dépassés par la tournée 360° de U2 en 2011 et plus tard par The Divide Tour d’Ed Sheeran.

Véritable groupe de légendes vivantes, les Rolling Stones rejoignent ainsi la huitième place de ce classement légendaire où ils sont les seuls à figurer deux fois. Un exploit. Ils sont accompagnés par d'autres grands noms de la musique tels que Coldplay (5ème position), AC/DC (7ème), Bruno Mars (9ème) ou encore Madonna (10ème position). Connus dans le monde entier pour leur talent et leur durée dans le temps, les papy du rock ne semblent pas avoir dit leur dernier mot. Et à l'occasion de leur 50e anniversaire de carrière, ces derniers espèrent bien préparer de nombreuses surprises à leurs fans.