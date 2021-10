Découvrez la reprise explosive de Last Night a D.J Saved My Life par Ko Ko Mo sur Virgin Radio !

Formé par deux artistes français, Ko Ko Mo est un duo énergique, puissant et fou qui se révèlent à travers une musique moderne tout en étant inspirée des années 70. Propulsé sur le devant de la scène lors de la sortie de son premier album intitulé Technicolor Life, le groupe s'est produit en Inde, au Japon, en Corée, en Chine, en Indonésie, à Madagascar, en Australie avant de finalement revenir sur leurs terres natales en Europe. Une nouvelle vie de folie pour le guitariste et chanteur Warren Mutton et le batteur Kevin « K20 » Grosmolard qui, après plus de 500 représentations en cinq ans, ont dévoilé leur second opus, Lemon Twins, en 2019. Désormais, c'est avec une reprise explosive du titre Last Night a D.J Saved My Life qu'ils sont de retour. Un morceau qui a été choisi par les équipes de Virgin Radio pour figurer dans les playlists de notre radio. Ecoutez-le, ça vaut le détour !

