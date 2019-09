Découvrez la reprise de Femme Like U par Coeur de Pirate (AUDIO)

De Diam's à Menelik en passant par Ophélie Winter et Larusso, ces artistes nous ont tous marqué grâce à un ou plusieurs titres iconiques des années 90. Reconvertis ou parfois oubliés, ces derniers seront mis à l'honneur dans un album de reprises à paraître le 4 octobre prochain : Back dans les Bacs. En effet, 16 artistes rendront hommage aux tubes de notre jeunesse. Après Corine et son Je danse le mia, c'est Coeur de Pirates qui reprend Femme Like U, le célèbre hymne de K Maro. Elle rejoint ainsi des artistes tels que Arielle Dombasle, Doriand, Elodie Frégé, Mareva Galanter, Madame Monsieur ou encore Shy'm. Et en attendant la sortie officielle, on vous laisse profiter d'un extrait du morceau publié sur le compte Instagram de l'album.