Découvrez la programmation du Global Citizen Live à Paris le 25 septembre prochain !

Global Citizen Live est un événement culturel en direct, pendant 24 heures, qui se déroule sur six continents afin de rallier le monde autour de la défense de la planète et de l'élimination de la pauvreté. Avec des performances musicales et des apparitions exclusives, Global Citizen Live rassemblera des artistes, des célébrités et des dirigeants mondiaux pour créer le changement et avoir un impact sur le changement climatique et la pauvreté. Il y aura des passages en simultané de villes emblématiques comme Paris, Lagos, Londres, Los Angeles, New York, Rio de Janeiro, Séoul et Sydney.

Le samedi 25 septembre dès 16 heures, le Global Citizen Live se déroulera à Paris au Champ-de-Mars, en face de la tour Eiffel. Les billets sont gratuits, obligatoires et disponibles uniquement grâce au programme Global Citizen Récompenses. Pour celles et ceux qui n'auraient pas participé, tous les tirages au sort sont malheureusement clos. L'événement devrait réunir près de 14 000 participants dans un lieu exceptionnel. Pour obtenir plus d'informations sur l'événement, vous pouvez vous rendre sur le site officiel. En attendant, n'hésitez pas à jeter un œil à la programmation de l'événement !

Elton John

Ed Sheeran

Doja Cat

Black Eyed Peas

Stormzy

Christine and the Queens

Les invités spéciaux : Angélique Kidjo, Charlie Puth, et Fatma Said

Pour celles et ceux qui l'ignorent, Global Citizen est un mouvement ayant pour objectif de mettre fin à l'extrême pauvreté dans le monde d'ici 2030. Cette plateforme rend les connaissances sur les causes systémiques de l'extrême pauvreté accessibles. Elle permet aux personnes du monde entier de s'unir et de tirer parti du pouvoir de leur voix collective pour prendre des mesures qui auront un impact réel et feront de notre vision commune une réalité. Jusqu'à présent, les Global Citizens ont réalisé plus de 28 millions d'actions, incitant les dirigeants mondiaux à s'engager à hauteur de 48 milliards de dollars pour éradiquer la pauvreté. À ce jour, ces actions ont eu un impact sur 1,09 milliard de vies.