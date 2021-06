Découvrez la première image du film Ray Donovan (PHOTO)

Rappelez-vous, en 2020, la chaîne Showtime annonçait l'annulation pure et simple de la huitième saison de Ray Donovan, série très appréciée des fans français et diffusée sur Canal+ ! Un véritable crève-cœur pour les amateurs de la série coup de poing qui apprenaient -non sans surprise- un an plus tard qu'un film serait finalement diffusé pour conclure correctement le programme centré sur le spécialiste des litiges les plus compliqués, controversés et confidentiels des familles de Los Angeles. Alors que le tournage de ce long-métrage de 2 heures vient tout juste de démarrer, Liev Schreiber, l'acteur principal du show, en a profité pour publier un cliché inédit sur ses réseaux sociaux (voir ci-dessous).

Prévue d'ici la fin de l'année aux Etats-Unis et en France, la diffusion de cet épisode exceptionnel reprendra après le final de la saison 7, lorsque Mickey est en cavale et que Ray est bien déterminé à le retrouver et à l'arrêter. Sur la photo publié par l'acteur américain, on l'aperçoit entouré de Kerris Dorsey (Bridget), Dash Mihok (Bunchy), Pooch Hall (Daryl) et Eddie Marsan (Terry). Si Jon Voight, qui incarne Mickey Donovan, n'apparaît pas sur cette publication, il sera bien présent dans ce final très attendu. "Cette bande d'acteurs va beaucoup me manquer." écrit Schreiber à propos de ces ultimes retrouvailles. Un projet qui tiraille ainsi les plus fidèles de la série, entre bonheur de les retrouver et tristesse de ne plus les voir après ce film final.