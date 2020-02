Découvrez la nouvelle série Netflix par les producteurs de Stranger Things (VIDEO)

Voilà un programme qui pourrait bien devenir une référence en matière de série. C'est en tout cas le pari fou qu'on récemment fait les producteurs de Stranger Things concernant ce tout nouveau projet. Avec une publication sur Netflix prévue pour le 26 février prochain, I Am Not Okay With This bénéficie déjà d'une bande-annonce très alléchante (voir ci-dessous). Adaptée du roman éponyme de Charles Forsman (de la même manière que The End of The F***ing World), cette nouvelle série nous plonge dans les tribulations de Sydney, une adolescente en proie à des changements extraordinaires. En effet, outre les problèmes que peuvent rencontrer toutes les jeunes filles de 17 ans, cette dernière doit également faire face à la découverte de pouvoirs très puissants enfouis en elle.

Sept épisodes d'une trentaine de minutes dans lesquels on retrouve les acteurs Sophia Lillis (qui interprète le rôle de Sydney), Wyatt Oleff (Stanley Barber) ou encore Kathleen Rose Perkins (la mère de Sydney). Préparez-vous donc à passer votre prochain week-end sous la couette avec votre programme en boucle puisqu'il risque de se dévorer très rapidement.