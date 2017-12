Découvrez La Hotte de Noël et gagnez de nombreux cadeaux !

Découvrez La Hotte de Noël, du 4 au 25 décembre sur Virgin Radio. Le principe est simple, il s’agit d’un calendrier de l’avent, que l’on a décidé de pimper légèrement. Dans ce calendrier, 31 cases avec un artiste que vous kiffez écouter sur Virgin Radio et derrière chaque case un cadeau de dingue à la clé ! Parmi tous ces artistes, retrouvez Sia, Pink, Ed Sheeran, Charlotte Cardin, Vianney, Kungs, Justice ou encore Muse ! Niveau cadeau, on ne vous dévoilera pas tout, cela va de soi, mais voici un petit aperçu ! A gagner, des iPhone X, des chèques de 1000€, de 500€, des iPad, des séjours pour aller voir Vianney en concert… bref vous l’aurez compris, que du kiff !

Du 4 au 25 décembre, vous aurez 2 chances de gagner par jour du lundi au vendredi : le matin avec Pierre-Alex et le soir avec Cauet dans Cauet S’Lâche ! Vous aurez même quelques rendez-vous pour gagner dans Le Lab Virgin Radio avec Lionel ! Pour faire partie des heureux élus, envoyez le code NOEL par SMS au 71213 suivi de vos coordonnées. Si vous passez à l’antenne, il vous faudra donner le nom d’un artiste qui n’aura pas encore été cité. On vous tiendra au jus des cases déjà tournées, no panique les copains. Bonne chance à tous !