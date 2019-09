Découvrez la collection de vêtements Kurt Cobain dessinée par sa fille (PHOTOS)

Le 5 avril 1994, Kurt Cobain se donnait la mort dans sa maison de Seattle. Jeune prodige du rock alternatif, le chanteur laisse derrière lui des millions de fans endeuillés et un capital artistique devenu culte ! Alors qu'une édition vinyle inédite de Live and Loud, l'un des derniers concerts du groupe à Seattle en décembre 1993, vient d'être mise en vente, les vidéos de la prestation ont été elles aussi publiées sur YouTube. Toutefois, du côté de la famille du chanteur, et notamment sa fille, Frances Bean Cobain, c'est dans un tout autre domaine qu'elle a souhaité rendre hommage à celui qui est décédé lorsqu'elle avait à peine 2 ans.

En effet, cette dernière s'est chargée du design de plusieurs vêtements en hommage au chanteur de Nirvana. Mis en vente sur le site officiel de Kurt Cobain, cette petite capsule contient deux t-shirts et un pull. Créées dans des tons plutôt unies, ces pièces tiennent leur particularité par les dessins et sculpture qui y figurent dessus ont été dessinés ou créés par Cobain lui-même. Une première. Vendus à moins de 100 dollars, ces produits devraient être rapidement rejoins par d'autres nouveautés. On a hâte !