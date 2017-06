Découvrez la Carte des Festivals Virgin Radio !

Virgin Radio est LA radio des festivals ! Cet été, Virgin Radio est partenaire de près d’une trentaine de festivals en France et en Europe ! On sera présent partout les amis ! On va passer l’été ensemble, il fera chaud, on sera 2 millions bref, on va se la kiffer ! De EuropaVox aux Vieilles Charrues en passant par le Mainsquare, le Sziget ou encore Musilac, cet été s’annonce dingue ! D’ailleurs, notre magnifique dossier spécial Festivals 2017 vous attend pour tous les retrouver ! Pour être sûr de ne rien rater, on vous a préparés la Carte des Festivals Virgin Radio :

La saison des festivals sera lancée dès le 30 juin avec EuropaVox Festival, Garorock, Natural Games, La Nuit de l’Erdre, Mainsquare, ça s’annonce plus que bien ! Retrouvez toutes les infos des festivals dans notre dossier spécial Festivals 2017 !