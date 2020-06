Découvrez la bande-annonce du film Netflix sur l'Eurovision (VIDEO)

Tout le monde connaît l'Eurovision ! Même si la France n'a pas remporté le fameux concours depuis Marie Myriam en 1977, certains téléspectateurs continuent de regarder assidûment cette fameuse soirée en espérant y voir repartir le candidat de l'Hexagone avec le trophée. Devenu l'un des événements musicaux les plus regardés au monde -plus de 180 millions de personnes chaque année- le concours de l'Eurovision aura vécu une triste année. En effet, suite à la crise sanitaire du coronavirus, le concours aura été forcé d'organiser une édition digitale qui n'a pas vraiment attiré les foules. Seulement voilà, il semblerait que tout ne soit pas perdu puisque Netflix s'apprête à dévoiler le long-métrage Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga, une comédie hilarante sur le sujet. Un joli coup de pub puisqu'il met en scène un casting cinq étoiles avec Will Ferrell et Rachel McAdams dans les rôles principaux.

À l'initiative de l'acteur américain (célèbre pour ses rôles dans Zoolander ou Anchorman), ce projet raconte l'histoire d'un duo totalement barré qui va représenter l'Islande, son pays d'origine, au concours de l'Eurovision. Moqués de tous, Lars et Sigrit vont ainsi dépasser les critiques et les moqueries pour réaliser leur rêve de toujours. "J'ai commencé à suivre le concours il y a presque vingt ans (...) Depuis, je continue à suivre ce concours de musique que je trouve vraiment intéressant. C'est souvent excentrique et original" confie Will Ferell à l'occasion de la sortie de son long-métrage qui devrait être dévoilé sur la plateforme américaine fin juin. Très attendue par les fans du concours européen, cette comédie qui s'annonce haute en couleur met également en scène Pierce Brosnan, Graham Norton et même Demi Lovato.