Découvrez la bande-annonce du film Kaamelott (VIDEO)

"La patience est un plat qui se prépare à l'avance. Du coup, le film sortira deux mois et demi plus tôt que prévu." a annoncé ce 22 janvier l'acteur Alexandre Astier sur son compte Twitter. Vous l'aurez compris, c'est bien de l'adaptation au cinéma de la série Kaamelott que parle celui qui interprète le roi Arthur. Finalement prévu pour le 29 juillet 2020, le premier volet de ces adaptations devrait donc ravir les nombreux fans du programme arrêté en 2010. Mais en attendant, les plus impatients pourront toujours se consoler avec la bande-annonce...

La patience est un plat qui se prépare à l'avance.Du coup, le film sortira deux mois et demi plus tôt que prévu.Pour fêter ça : teaser.#KaamelottPremierVolet pic.twitter.com/aaAX7j3yVR — Alexandre Astier (@AAstierOff) January 22, 2020

Dans l'extrait vidéo, on découvre ainsi une partie du casting. Et c'est du lourd ! En plus des acteurs originels de la série, on aperçoit de nouvelles têtes à l'image de celle d'Alain Chabat, de Clovis Cornillac, de Guillaume Gallienne et même de Sting. Non vous ne rêvez pas, le chanteur très lié à la France fera une apparition dans le long-métrage. Quant à l'esprit de ce film, l'ambiance lourde et la musique oppressante tendent à penser que cette suite sera aussi sombre que les dernières saisons. La réponse dans quelques mois...