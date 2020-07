Découvrez la bande-annonce du biopic sur Aretha Franklin (VIDEO)

Le 30 décembre prochain, rendez-vous dans votre cinéma de quartier pour la première de Respect, le biopic sur Aretha Franklin. Après les énormes succès de Bohemian Rhapsody (sur la vie et la carrière de Freddie Mercury) ou Rocketman (celle d'Elton John), c'est au tour de l'interprète de I Say a Little Prayer d'avoir droit à son histoire sur grand écran. Concernant la distribution, ce sera Jennifer Hudson - oscarisée en 2007 pour Dreamgirls - qui interprètera le rôle de cette véritable légende de la musique. Un choix décidé par Aretha Franklin en personne : "Elle m'a appelée : 'J'ai fait mon choix, ce sera toi qui jouera mon rôle'. Je lui ai dit 'Oui, madame' et elle m'a répondu 'Ne dis rien'. J'ai rétorqué : 'Je ne dirais rien. Je ferais ce que vous me direz de faire'" a récemment affirmé celle qui interprètera le rôle de la chanteuse décédée il y a bientôt deux ans. Et en attendant la sortie du film, on vous laisse découvrir la bande-annonce officielle qui nous dévoile une reprise du tube Respect.