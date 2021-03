Découvrez la bande-annonce de Sky Rojo, la nouvelle série du créateur de La Casa de Papel (VIDEO)

Après l'histoire folle des braqueurs de la fabrique nationale de la monnaie et du timbre racontée dans La Casa de Papel, Alex Piña, le créateur, a décidé de se lancer dans un tout nouveau projet : Sky Rojo. En effet, dès le 19 mars prochain, vous pourrez vous jeter sur le nouveau-né du scénariste et producteur espagnol qui sera disponible sur Netflix. Divisé en huit épisodes, le programme nous raconte l'histoire palpitante de Coral, Wendy et Gina qui tentent de fuir Moisés et Christian, les hommes de main de Romeo, proxénète et propriétaire du club Las Novias où elles travaillent en tant que prostitués. Les trois jeunes femmes vont alors se lancer dans une redoutable course contre la montre façon Bonnie and Clyde au cours de laquelle elles devront affronter de nombreux dangers. Un trailer haletant (voir ci-dessous) a déjà été dévoilé et il nous vante fortement les mérites de ce qui pourrait devenir notre nouvelle série préférée. Quant à savoir si Sky Rojo dépassera les chiffres pharaoniques de sa grande-soeur, il faudra s'armer d'encore un petit peu de patience. En attendant, on vous laisse jeter un coup d'oeil à la bande-annonce. Préparez-vous, vous ne risquez pas de vous ennuyer !

Sky Rojo sera disponible dès le 19 mars 2021 sur Netflix.