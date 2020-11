Découvrez la bande-annonce de Music, le premier film de Sia (VIDEO)

Il y a quelques semaines, les fans de Sia apprenaient avec tristesse que la chanteuse comptait mettre, en partie, fin à sa carrière musicale après la sortie de Music, son premier long-métrage, prévu pour le mois de février 2021. "Je vais sortir ce film et je crois que je vais prendre ma retraite, parce que je suis fatiguée après avoir fait ce film, c'était très exigeant. Je ne crois pas que je partirais en tournée ou autre, je suis fatiguée. Et je me sens heureuse que ce film soit mon grand final." précisait-elle. Il faut dire qu'avec de nombreux tubes planétaires et des millions d'albums vendus, la chanteuse australienne peut déjà se vanter d'avoir une belle carrière derrière elle. Et ce n'est pas fini puisqu'elle précise tout de même qu'elle continuera de dévoiler des chansons, mais plus d'albums. Du moins pour le moment...

Alors qu'elle nous offrait le titre Let's Love, aux côtés de David Guetta, il y a quelques semaines, Sia en avait profité pour aborder le travail acharné qu'elle a effectué ces dernières années sur Music, son tout premier film. "Je pense qu'il s'agit définitivement de la chose la plus belle et la plus difficile que j'ai faite de ma vie. J'ai commencé à écrire ce scénario il y a huit ans et il va enfin prendre vie ! J'ai essayé de faire un film qui ne se situe dans aucune ville ni aucune époque, pour qu'il ne vieillisse pas. Parce que je me connais et parfois je vais écrire une chanson que je ne vais pas sortir pendant des années. Une bonne chanson ne vieillit pas, mais sa production si." expliquait celle qui est également à l'origine de l'intégralité de la bande-originale dont les titres Together et Courage to Change, ont déjà été dévoilés.

Retardée en raison de la crise du coronavirus, la sortie de Music prend forme peu à peu. Ce jeudi 19 novembre, Sia a donc dévoilé la bande-annonce de Music (voir ci-dessus). Un véritable rêve qui devient réalité pour l'interprète de Unstoppable et dans lequel nous retrouverons avec un immense plaisir la petite Maddie Ziegler ainsi que Kate Hudson et Leslie Odom Jr. La célèbre actrice américaine interprètera le rôle de Zu, une personnalité instable qui apprend qu'elle doit prendre en charge Music, sa demi-soeur autiste. Heureusement, les deux soeurs vont réussir à nouer un lien grâce au pouvoir de la musique. Un joli message que l'on devrait pouvoir, normalement, découvrir en intégralité dès le mois de février 2021.