Découvrez la bande-annonce de la saison 3 de Pose (VIDEO)

ENFIN ! Voilà le premier mot qui nous vient en tête lorsqu'on aperçoit la nouvelle bande-annonce de la troisième saison de Pose. Il faut dire qu'après de longs mois d'attente, la série américaine va enfin faire son grand retour sur nos écrans. Une saison un peu particulière puisqu'elle sera, comme nous vous le confirmions il y a quelques semaines, la dernière du programme. Diffusé depuis 2018 aux États-Unis, ce dernier s'est rapidement imposé comme un véritable tournant dans l'histoire de l'audiovisuel. En effet, depuis ses débuts, la série s’évertue à raconter l’histoire touchante de jeunes gay et trans en marge de la société. La vision critique d’une époque enorgueillie par le rêve américain, incarnée dans la personne de Donald Trump, et spectatrice malheureuse de ses déboires...

Comme dans les saisons précédentes, on y retrouve les personnalités hautes en couleurs qui ont fait le succès de la série telles que Indya Moore, MJ Rodriguez ou encore Dominique Jackson. Plus en forme que jamais, ces dernières comptent bien nous transporter, une fois de plus, dans leur univers où les boules à facettes flirtent dangereusement avec les lits d'hôpitaux. Une vision éclectique souhaitée par Ryan Murphy, le créateur du programme, qui s'est récemment confié sur le tournage de cette ultime partie : "C'était une décision très difficile à prendre pour nous, mais cela a été un voyage incroyable et nous avons raconté ce que nous voulions raconter, et de la façon dont nous voulions la raconter".