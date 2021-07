Découvrez la bande-annonce de Encanto, la fantastique famille Madrigal, le dernier-né des studios Disney (VIDEO)

Ce sont les premières images exclusives de Encanto, la fantastique famille Madrigal, le dernier-né des studios Disney ! Attendu pour Noël 2021, ce dessin-animé mis en scène par Byron Howard et Jared Bush sera le quatrième long-métrage Disney à explorer l'Amérique latine après Saludos amigos! (1942), Les trois caballeros (1944) et Kuzco, l'empereur mégalo (2000). Comme le souligne le site Allociné, Coco est un projet Pixar, à ne pas confondre donc. Si le trailer ne nous offre que très peu d'informations pour le moment, il nous transporte tout de même dans un univers magique et coloré. De quoi faire plaisir aux petits comme aux grands durant les fêtes de fin d'année. On vous laisse découvrir le synopsis ainsi que la bande-annonce haute en couleurs !

Encanto raconte l'histoire d'une famille extraordinaire: les Madrigals, qui vivent dans les montagnes de Colombie, dans une maison magique, dans un endroit merveilleux et charmant appelé Encanto. La magie de l'Encanto a béni chaque enfant de la famille avec un cadeau unique allant de la super force au pouvoir de guérir - chaque enfant sauf un, Mirabel. Mais quand elle découvre que la magie entourant l'Encanto est en danger, Mirabel décide qu'elle, la seule Madrigal ordinaire, pourrait bien être le dernier espoir de sa famille exceptionnelle.