Découvrez la bande-annonce de Emily in Paris, la nouvelle série Netflix du créateur de Sex and the City (VIDEO)

C'est la série qui fait le plus parler d'elle en ce moment ! Alors que les plateformes de vidéos à la demande se livrent une guerre sans merci pour attirer des abonnés, Netflix vient de dévoiler la bande-annonce de Emily in Paris. Et comme son nom l'indique, le programme a été tourné dans la capitale française. Côté scénario, la série se concentre sur l'histoire d'une jeune femme ambitieuse dont la société rachète une agence en France et lui propose de s'occuper de l'actualisation de la stratégie en réseaux sociaux. Motivée par cette nouvelle vie dans une ville qu'elle admire, la jeune Emilie va débarquer dans l'Hexagone la tête pleine de rêves...

Créé par Darren Star, à l'origine de la célébrissime série Sex and the City, ce nouveau programme devrait être dévoilé le 2 octobre prochain. Porté par une bande-annonce joviale et dépaysante (ça dépend pour qui), il a été tourné il y a un peu moins d'un an et ne semble pas vraiment faire l'unanimité auprès du public français. Et il y a de quoi. Parisiens désagréables, appartements haussmaniens gigantesques et références au Moulin Rouge... tout est réuni pour satisfaire l'image de la France faite par les étrangers. Pas étonnant que de nombreux internautes fustigent déjà l'arrivée de Emily in Paris sur Netflix (voir ci-dessous). De notre côté, on attend tout de même de voir ce que nous réserve la dernière création de Darren Star... Même si le court teaser qu'on a pu apercevoir ne paraît pas très prometteur.

Stop mentir sur Paris. C’est pour ça que les touristes sont trauma quand ils viennent pour la première fois. (trop hâte de regarder) https://t.co/dsjyXNOqfJ — Jennifer Padjemi (@jenniferpadjemi) September 1, 2020