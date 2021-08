Découvrez l'aftermovie de la première édition du festival Ensemble sur les Plages (VIDEO)

Cette année, et pour la première fois de son existence, le Delta Festival avait décidé d'organiser un événement en parallèle de son édition habituelle. En effet, alors que le festival a été décalé au 27, 28 & 29 août prochain, les organisateurs s'étaient lancés le défi de préparer un plus petit événement intitulé Ensemble sur les Plages et organisé le 2 & 3 juillet dernier. Un nouveau format qui s'est déroulé sur la plage du Prado à Marseille (Bouches-du-Rhône) et qui a accueilli jusqu'à 15 000 personnes debout. Pour l'occasion, un espace de pas moins de 30 000 m2 dans lequel s'est produit la dizaine d'artistes invités avait été mis en place. Une belle réussite et un joli pied de nez à la crise sanitaire que l'on avait envie de vous partager grâce à l'aftermovie de l'événement et aux plus beaux clichés de ces deux journées exceptionnelles. On vous laisse en profiter !