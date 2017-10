Découvrez l'affiche des demi-finales du Roxy Pro France 

Quiksilver & Roxy Pro France, championnats du monde de surf féminin et masculin WSL , battent actuellement leur plein à Hossegor. Côté femme, après les éliminations de Johanne Defay au 4ème tour et Pauline Ado, il n'y a plus de françaises en compétition malheureusement. Ce qui n'empêche pas l'affiche des demi-finales féminines d'être extrêmement alléchante. On retrouve ainsi les américaines Lakey Peterson et Carissa Moore, tenante du titre, et les australiennes Sally Fitzgibbons, n°1 mondiale, et Tyler Wright, championne du monde.

La n°1 mondiale Sally Fitzgibbons

Du côté masculin, il faudra en revanche patienter avant de pouvoir découvrir les surfeurs en action. En raison d'une météo capricieuse, la première épreuve du Quiksilver Pro France n'aura lieu que mercredi matin, retardée de deux jours. On sera bien évidemment attentif aux performances des français Jérémy Florès, Joan Duru, Marc Lacomare et Michel Bourez. Pour suivre le Quiksilver et Roxy Pro France rendez-vous sur le site de la World Surf League.