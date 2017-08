Découvrez Kimotion et gagnez votre iPad grâce à Shazam

Cette semaine Virgin Radio vous fait découvrir le duo Kimotion, et à cette occasion Shazam vous permet de remporter un iPad ! Par quelle magie ? Eh bien toute cette semaine, à chaque fois que le titre Once We Can Fly de Kimotion passe à l'antenne, on vous invite à le shazamer vous serez ensuite redirigés vers une page shazam où vous pourrez vous inscrire pour tenter de gagner un Ipad. On vous laisse découvrir ci-dessous le morceau Once We Can Fly de Kimotion que vous allez donc entendre très régulièrement à l'antenne de Virgin Radio cette semaine. N'oubliez pas de consulter le règlement du jeu concours Kimotion X Shazam avant de participer, et bonne chance à tous !

Derrière Kimotion se cache les frères Andy et Charlie, deux artistes originaires de Clermont-Ferrand et qui viennent de signe sur le label 6&7 d'un certain Pascal Nègre. Once We Can Fly est leur premier single officiel, vous allez donc assister sur Virgin Radio aux premiers pas de ce duo qui pourrait très vite compter dans le paysage de l'électro française. Pour leur premier single, c’est avec la chanteuse Carly Gibert (repérée sur Instagram) que Kimotion se lance avec un titre fiévreux. On a hâte de découvrir la suite !