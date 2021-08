Découvrez J'te pardonne, nouveau single de Hoshi, sur Virgin Radio !

Le 18 juin dernier, Hoshi nous offrait la ré-édition de son album Sommeil Levant. Intitulé Etoile Flippante, cette nouvelle version (portée notamment par le morceau Et Même Après Je t'aimerai) a su se faire une place dans les charts. Tout de suite, découvrez J'te Pardonne, morceau issu de cette réédition réussie.

"Ces chansons sont nées pendant le confinement et, du coup, je pensais à ce qui m'était arrivé avant dans ma vie. J'ai aussi repris des textes que j'avais mis de côté. Mais c'est vrai que lorsqu'on entend ces nouvelles chansons, on pourrait penser que je viens de me séparer ! Mais, ces textes qui me servent de thérapie, je n'aurais pas été capable de les écrire sur le moment, je n'aurais pas pu mettre des mots sur mes maux ! Ca fait du bien de digérer d'abord, et de se libérer enfin", expliquait Hoshi à Télé Loisirs en évoquant des titres comme J'te Pardonne.

