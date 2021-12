Découvrez Infinity, le nouveau titre de Jaymes Young avec Virgin Radio !

En 2013, Jaymes Young dévoile son EP Dark Star. Mais c'est en 2017 qu'il attire l'attention du grand public avec son album Feel Something, sur lequel on retrouve le titre Infinity. Désormais, le chanteur originaire de Seattle cumule plus de 250 millions de streams sur ce tube. Un beau succès qui est loin d'être terminé puisque de nouvelles versions viennent d'être dévoilées par l'artiste ces dernières semaines. Et tout cela grâce à Tik Tok, le nouveau réseau social qui a propulsé son morceau sur le devant de la scène. Encore. C'est donc pour le plus grand plaisir des auditeurs de Virgin Radio que Infinity vient de rentrer en playlist et est à écouter sur nos ondes sans plus attendre !