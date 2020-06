Découvrez In My Bones, le magnifique morceau de Ray Dalton (VIDEO)

Il y a quelques mois, alors que la crise du coronavirus commençait peu à peu à surgir dans les médias, Ray Dalton est apparu comme un cadeau venu du ciel. Accompagné de son titre In My Bones, l'artiste américain de 29 ans faisait ainsi son grand retour sur le devant de la scène. Dévoilé au grand public grâce à des titres comme Can't Hold Us de Macklemore et Ryan Lewis et Don’t Worry de Macdon, cet auteur-compositeur et interprète à l'univers pop-soul nous séduisait avec un projet audacieux et parfaitement réussi. Aidé d'une mélodie lumineuse, il se confiait sans filtre dans les paroles de sa chanson qui évoque sa volonté de s'assumer comme il est et de vaincre ses peurs. Mis à l'écran dans un clip poétique et dansant, Ray Dalton pourra désormais s'écouter sur les ondes de Virgin Radio. Et en attendant de tomber sur son tube, on vous laisse découvrir le clip ci-dessous.