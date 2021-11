Découvrez Ghost Town, le titre de Benson Boone à découvrir sur Virgin Radio

Sur les réseaux sociaux, il est une star. Alors qu'il cumule plus de 164 000 abonnés sur Instagram et dix fois plus sur Tik Tok, le nouveau réseau social en vogue, Benson Boone vise désormais le grand public. C'est donc tout naturellement qu'il s'était rendu sur le plateau de American Idol -l'équivalent de la Nouvelle Star aux Etats-Unis- où il a décroché le buzzer d'or. "Vous avez un vrai don" lui a balancé Lionel Ritchie, juge dans l'émission, tandis que Katy Perry a affirmé à demi-mot qu'il pouvait remporter le programme haut-la-main. Une véritable surprise pour celui qui est tombé dans la musique totalement par hasard au lycée après que son meilleur ami lui ait demandé de le dépanner. Désormais, c'est d'une manière beaucoup plus professionnel qu'il fait son entrée dans la cour des grands. Porté par Ghost Town, son premier single, qui cumule déjà plus de 8 millions de vues sur YouTube, le jeune prodige semble posséder tout ce qu'il faut pour tracer sa route vers le succès. "J'ai réalisé qu'il est un talent unique en son genre" confiait récemment Dan Reynolds, leader de Imagine Dragons, qui l'a aidé sur cette chanson qui marque son introduction au monde.

