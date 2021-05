Découvrez Fous, d'Emma Peters, une nouveauté Virgin Radio !

A tout juste 24 ans, Emma Peters peut déjà se vanter d'avoir une belle communauté qui l'encourage ! Propulsée sous le feu des projecteurs grâce aux nombreuses vidéos de sa chaîne YouTube, et avec lesquelles elle cumule des millions de vues, la jeune femme nous dévoile désormais son premier single intitulé Fous. Un morceau qu'elle a écrit et composé toute seule et produit aux côtés de Julio Masidi, notamment connu pour avoir travaillé avec Aya Nakamura.

Alors qu'elle plafonne actuellement à plus de 400 000 auditeurs par mois sur Spotify, Emma Peters espère bien réitérer le succès rencontré avec son remix de Clandestina, sorti en 2019. Des débuts fracassants pour celle qui baigne dans la musique depuis son plus jeune âge et qui décidé de se lancer plus sérieusement après l'achat d'un bon micro grâce à son premier salaire de stage. Bref, vous l'aurez compris, cette jeune artiste originaire de l'Oise a tout pour plaire. Vous pourrez désormais l'entendre sur les ondes de Virgin Radio.