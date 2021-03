Découvrez Follow You, le nouveau single d'Imagine Dragons !

ENFIN ! Après un teasing important, Imagine Dragons est de retour sur le devant de la scène avec un nouvel album. Pour le porter, Dan Reynlonds et sa bande n'ont pas fait les choses à moitié : après quelques vidéos qui, potentiellement, annonceraient la sortie de l'opus, la formation nous a offert non pas un mais deux singles : follow you et cutthroat. Tout de suite, découvrez ces deux nouvelles pépites !

Follow You

Cutthroat

A en croire les vidéos postées par le groupe américain avant la sortie des morceaux, ce nouvel opus pourrait bien être dévoilé en juin 2021... patience, il faudra encore attendre un peu avant d'avoir de nouvelles informations !

