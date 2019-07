Découvrez Flou, le tout nouveau tube de la chanteuse Angèle !

Elle est partout ! A tout juste 24 ans, l'artiste belge ne s'arrête pas une minute. Entre sa tournée dans toute la France qui arrive prochainement, tous les festivals d'été et la sortie de son album Brol il y a quelques mois, Angèle vit sa meilleure vie. Un succès inespéré et surtout inattendu pour cette toute jeune femme au talent indiscutable. Et il faut dire qu'elle est tombée dedans quand elle était petite. Avec des parents artistes et un frère rappeur au succès grandissant, Angèle ne pouvait pas passer à côté. C'est donc tout naturellement qu'elle enchaîne les tubes depuis plusieurs mois.

Après la Thune, Tout oublier (en duo avec son frère Roméo Elvis) ou plus récemment Balance ton quoi, Angèle vient d'envoyer aux radios le morceau Flou, son tout dernier tube. Un texte dans lequel la chanteuse se livre sur les débuts de sa carrière et les dangers du succès. Visiblement très terre-à-terre, la jeune femme n'hésite pas à parler de choses personnelles sur fond de son électro. Un morceau entêtant qui pourrait bien (on en est quasiment sûr) devenir l'un des tubes de cet été. En tout cas, chez Virgin Radio, on le passe déjà !