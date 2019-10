Découvrez enfin la bande annonce de PLAN COEUR saison 2 (VIDEO)

Elle figure parmi nos séries françaises préférées ! Révélé en 2018, ce programme original Netflix s'est très vite intégré dans notre liste des favoris. Et pour cause. Drôle, incisive et véritable reflet de la société actuelle, Plan Cœur est loin de la série romantique niaise qu'on a vue et revue. Après une saison 1 dès plus marquante, elle revient donc le 11 octobre prochain pour une seconde partie qu'on espère tout aussi réussie. Alors, pour nous mettre l'eau à la bouche, le géant américain vient de publier la seule et unique bande-annonce sur YouTube. On regarde.

Dans ce court extrait vidéo, on constate donc le retour d'Elsa, qui s'est remise de sa récente déception amoureuse. De nouveau complice avec ses amies, la jeune femme va entreprendre une toute nouvelle vie. Charlotte, quant à elle, espère bien percer avec son idée de Uber 100% féminin. Enfin, Emilie apprivoise peu à peu son nouveau rôle de maman. Une évolution naturelle des personnages qui ne semble pas les empêcher de vivre des aventures toujours aussi dingues ! On à hâte.