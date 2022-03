Découvrez Dans ta radio, le nouveau titre de -M

Depuis son sixième album studio, Lettre Infinie, sorti en 2019, -M- s'était fait plutôt discret sur le devant de la scène. Alors que le clip de son nouveau titre Rêvalité a été dévoilé le 17 mars dernier, Matthieu Chedid avait annoncé sur son compte Instagram que l'album, lui-aussi nommé Rêvalité, serait disponible dès le 3 juin 2022. Pour l'occasion, le chanteur à succès en a profité pour dévoiler un visuel qui pourrait bien être la pochette de son futur opus et sur lequel on y voit une figurine à son effigie sur un fond violet, sa couleur de prédilection. En attendant, l'interprète de La Seine débutera une immense tournée à travers toute la France le 8 avril à Clermont-Ferrand. Il devrait passer par Paris aux Folies Bergères, Lille, Nantes, Lyon, Toulouse, Nice et de nombreuses autres villes. Viendront ensuite les festivals de l'été parmi lesquels on retrouve le Main Square, les Vieilles Charrues ou Garorock ainsi qu'une immense tournée des zéniths qui devrait durer de septembre à décembre 2022.

Mais pour l'heure, c'est avec Dans ta radio, le second extrait de son nouvel opus, que -M- a décidé d'enchaîner. Toutefois, comme le précise un communiqué de presse, le chanteur espère faire passer un message en offrant son titre aux radios : "Pour toucher ton cœur de bas en haut, faut qu’je passe dans ta radio !" chante ainsi celui qui espère prolonger l’aventure onirique et futuriste de son nouvel album. Second chapitre de l’histoire, aux côtés de la prestigieuse bassiste Gail Ann Dorsey, le rêve (le bleu) continue de se vivre en réalité (le rouge). A la croisée de ces deux couleurs, le violet symbolise la reconnexion entre deux mondes a priori opposés. Rêvalité et Dans ta radio posent ainsi les fondements de l’album Rêvalité, à paraître le 3 juin 2022. Une chose est sûre, on a hâte !

