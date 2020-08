Découvrez Dancing in The Moonlight, la collaboration de Jubël et Neimy (AUDIO)

Jubël est un duo pop d'origine suédoise né de l'union artistique de Sebastian Atas et Victor Sjöström. "Notre son est moderne, organique avec une touche électronique, précisent les artistes, Nous voulons créer une dynamique unique et nous pouvons vraiment le faire grâce à nos différentes expériences et à nos antécédents musicaux". Si Sebastian et Victor écrivent tous leurs morceaux à deux, le second y pose même sa voix de temps à autre.

Toutefois, sur Dancing in The Moonlight, c'est à Neimy qu'ils ont fait appel. Auteure et interprète suédoise, la jeune femme peut déjà se vanter d'avoir plus de 5,1 millions d'auditeurs par mois. Un bel exploit pour cette star dans son pays natal qui pourrait bien faire chavirer le cœur des français grâce à sa collaboration avec Jubël. Un morceau qui sent bon l'été à écouter dès à présent sur les ondes de Virgin Radio.