Découvrez Cosmic Groove, la chanson du film SamSam (VIDEO)

Doté de pouvoirs extraordinaires, SamSam vit sur la Samplanète avec ses parents, superhéros comme lui. Il va à l'école, joue et explore la galaxie dans sa Samsoucoupe avec SamNounours, sa peluche préférée. Déjà bien connu des plus jeunes, le plus petit des grands héros arrive au cinéma le 5 février prochain. Très attendu par un public d'adeptes, le film d'animation s'appuie sur l'enfance de ce personnage qui n'a pas encore décelé son super-pouvoir. C'est donc avec l'aide de Méga, l'élève mystérieuse de son école, qu'il va partir à l'aventure en recherchant ce fameux pouvoir ! Au cœur de ce film d'animation, découvrez le titre Cosmic Groove, interprété par Lucie Vagenheim, et déjà disponible sur toutes les plateformes officielles.