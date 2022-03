Découvrez comment l'arnaqueur de Tinder s'est fait escroquer dans la vraie vie !

Certains pourront appeler ça le karma ! Alors que le documentaire L'arnaqueur de Tinder avait beaucoup fait parler ces derniers mois, son protagoniste Shymon Hayut, plus connu sous le faux nom de Simon Leviev, vient de subir un violent retour de bâton. Et ce n'est pas ses victimes qui viendront le plaindre. Il faut dire que celui qui se faisait passer pour un milliardaire, héritier d'une famille de diamantaire, a séduit un grand nombre de femmes à qui il a soutiré beaucoup d'argent. Ce n'est que récemment, grâce à la plateforme de vidéos à la demande que le vrai visage de cet escroc israélien a été révélé au monde entier. Il a aussitôt été supprimé de l'application de rencontres.

Ces derniers jours, le fameux Shymon Hayut a été arnaqué à son tour ! Comment ? Tout simplement car l'homme souhaitait faire certifier son compte Instagram suivi par plus de 310 000 personnes (vous savez le petit macaron bleu à côté de votre nom sur l'application ?). Seulement voilà, pour accéder à son but, ce dernier a contacté une influenceuse qui prétendait que son petit ami travaillait au sein de l’entreprise de Meta, la maison-mère qui possède Instagram et Facebook. La jeune femme, suivie par plus de 1,2 millions de personnes, voulait simplement se moquer de lui. C'est donc tout naturellement qu'elle a passé des appels avec le principal intéressé depuis de faux bureaux. Finalement, elle a réussi à lui soutirer 6000 euros pour une certification totalement bidon. Une somme dérisoire comparée aux 10 millions que l'arnaqueur aurait soutiré à ses victimes mais qui a énormément amusé la toile.